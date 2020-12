Franck HERVE

Ingénieur Géophysicien de l'EOST avec une spécialité en Géophysique pour l'Énergie.



J'ai travaillé principalement dans la prospection sismique pendant ces 3 dernières années que ce soit dans le cadre de l'étude de risque pour le CEA (sismologie) ou de la prospection pétrolière chez CGG (sismique réflexion).



Je cherche actuellement à utiliser mes compétences académiques dans une profession qui me permettrait d'avoir un impact environnemental positif.



Compétence secondaire : géotechnique / hydrogéologie



Centres d'intérêt :



- Sismologie pour la réduction de risque

- Géotechnique et construction durable

- Hydrogéologie et hydraulique

- Géothermie

- Comptabilité carbone