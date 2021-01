Franck HEURTEBIZE

Création et suivi d’opérations commerciales France et international

(création des différents supports : e-mailings, magazines, plaquettes, habillages vitrines, totems,

bannières etc...)

Mise à jour des sites internet.

Garant de l’image du Groupe,

Gestion et suivi des budgets communication (prestataires, fabricants, routeurs)

Suivi de production



Reste à l'écoute de toute proposition, de nouveau challenge professionnel.



Mes compétences :

Direction artistique

Web design

Création

Communication

Marketing

Informatique

Webmarketing

Graphisme

Web

Gestion de projet