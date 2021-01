Franck HIBON

# Risk Manager & Gestionnaire de crises.



En charge des dossiers conflictuels, avec la maîtrise de l'ingénierie construction.



Doté d'un leadership, passionné par le règlement des conflits, suis toujours à la recherche de stratégies, de créativité, pour assister les parties à trouver une issue favorable à leurs différends.



25 années d'expérience en production, expertise, assurance et gestion des différends, des contrats, dans le secteur des marchés publics et privés de la construction sur les activités, Bâtiment, Travaux Publics et Génie Civil (CMP, CCAG, NFP03-001/002, CCTG, DTU...).



Analyse des risques et sécurisation des contrats, depuis la phase d'appel d'offre et jusqu'à l'achèvement du délai des garanties constructeur...10 ans.



Réalisation d'expertises et médiations, judiciaires ou conventionnelles.



Usage des Modes Alternatifs de Règlement des Litiges (M.A.R.L.).



Gestion des sinistres construction (DO/RC/RCD).



Montage et gestion des réclamations.



Formation des opérationnels.



Pilotage S.A.V. et Qualité.



# Expert agréé par la Cour d'Appel de Rouen, la Cour Administrative d'Appel de Douai et l'institut de l'Expertise.

# Médiateur agréé par l'institut ARMEDIS.

# Enseignant universitaire (Expertise et assurance construction / Écrits et déontologie de l'Expert Judiciaire).

# Vice-Président de la Compagnie des Experts Judiciaires près la Cour d'Appel de ROUEN (Déontologie / Formation).

# Membre de la Compagnie des Experts près la Cour Administrative d'Appel de DOUAI.

Mes compétences :

Gestion contrats Construction

Médiation

Expertise sinistres Construction

Chef de projet construction

Polyvalence opérationnelle et administrative

Capacité à fédérer

Gestion de contentieux

Management