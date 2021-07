Franck JASKARZEC

SENIOR PMO.

Consultant freelance, bilingue anglais et disponible immédiatement, j'aide les chefs de projets à devenir plus efficaces et plus motivés ; leurs projets réussissent réellement.

J'ai accompagné avec succès des projets de transformation ambitieux dans l'industrie (chez Imerys, Zodiac Aerospace, Schneider-Electric).



Freelance consultant. Immediate availability. I help Project Managers to become more efficient and more motivated; their projects actually succeed.

