Franck L'HÉNORET

DES SOLUTIONS CRÉATIVES POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE !



FLEXdesign est une agence de communication et de design spécialisée dans l'image de marque des entreprises et des interfaces graphiques print, web & mobile.



Design de marque ou d'espace, rédactionnel ou visuel, sur papier ou en ligne, nous sommes votre ressource créative extérieure pour assurer une image globale cohérente et une orientation stratégique de votre communication.



FLEXdesign vous propose d'aborder votre communication sous un nouvel angle pour valoriser vos messages et servir vos projets.



Que vous soyez un entrepreneur, une entreprise ou un institutionnel, nous répondons toujours par des solutions créatives.



Une approche intelligente de la stratégie et du design graphique pour créer votre plate-forme de communication, rester connecté avec vos clients et conquérir de nouveaux marchés...



Découvrez nos réalisations clients sur https://flexdesign.fr



DOMAINE D'EXPERTISES



Stratégie de marque

Stratégie marketing digitale

Design de marque

Design web digital

Communication de marque

Communication globale digitale