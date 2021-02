Franck LAURORE

J’accompagne les entreprises sur tout ou partie de leurs enjeux ou sur un projet particulier, dans le cadre d’une restructuration, d’une transition ou du développement de leur business.



Fort de 11 ans d’expérience de direction générale, d’abord en tant que directeur d’un réseau de centres commerciaux (Unibail-Rodamco), puis en tant que chef d’entreprise d’une société de leasing de véhicules d’entreprise opérant en Afrique de l’Ouest, j’ai eu l’opportunité d’intervenir sur tous les aspects de la gestion d’entreprise (administratif/juridique, commercial/marketing, financier/ investissements, opérations).



Grâce à ce bagage et dans un esprit entrepreneurial, j’ai pu ensuite effectuer des missions variées, pour la société VRS Africa (direction générale de transition et levée de fonds), pour l’école CentraleSupélec (réorganisation de l’offre de logements sociaux étudiants, projet ERP), ou encore pour une société de sécurité (design d’une offre de services adaptée à l’immobilier commercial, accompagnement des équipes commerciales).





MANAGEMENT/GESTION DE PROJET / CONDUITE DU CHANGEMENT

 Audit, expression des besoins, organisation cible

 Spécificités fonctionnelles, cahier des charges

 Process de gestion, suivi de projet (AMOA, Agile)



MANAGEMENT DE TRANSITION / DIRECTION GENERALE EN INTERIM

 Audit d’une organisation (centre de profit, réseau d'agences)

 Pilotage d'équipes (administration, ventes, opérations)

 Optimisation budgétaire, actions correctrices, relance commerciale

 Suivi ou mise en place de reportings financiers



DEVELOPPEMENT

 Développement commercial :

o Audit et optimisation d’une offre de services

o Plan de prospection, support aux commerciaux



 Ouverture de filiales :

o Etudes de marché, identification des opportunités, BP

o Supervision des démarches juridiques

o Pilotage des embauches et de la formation du personnel



IMMOBILIER

 Immobilier commercial, retail

 Logement social universitaire

 Asset et property management



LEASING

 Leasing automobile

 Location longue durée (LLD)

 Forte expérience de la vente de produits de leasing



AFRIQUE

 Connaissance approfondie des marchés Ghana, Sénégal, Côte d’Ivoire, Togo et Ile Maurice

 Forte expérience de l’entrepreneuriat en Afrique



Mes compétences :

Leasing

Gestion budgétaire

Gestion d'actifs

Centres de profits

Immobilier

Business development

Management

Management, management d'équipe, gestion opération

Pilotage financier (P&L, BS, cashflow), mise en pl

Développement commercial

Ouverture de filiales

Audit

Leaseholds

Due Diligence

Bookkeeping

Facilities Management

Project Management

Property Management

Social Housing

Sage Accounting Software

Alcatel

Siemens Hardware