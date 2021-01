Franck MUSZAK

Fort d'expériences commerciales dans des domaines aussi variés que le tourisme, la biométrie, la vente de produits consommables, l'environnement (via la vente de bennes amplirolls et containers), la manutention, la quincaillerie du bâtiment et les produits métallurgiques, je suis à l'écoute du marché dans une fonction de commercial B to B.

Un poste qui m'intéresse fortement car l'analyse des besoins, la fidélisation, le profil différent des clients (artisans, Pme, Pmi, administration, collectivité..) colle parfaitement avec mon sens commercial.



Mes compétences :

Combatif

Commercial

Créatif

dynamique

Gestion de portefeuille

Fidélisation client

Force de proposition

Développement commercial

Prospection