Franck OLLIVIER

Vous faites des catalogues, fiches techniques, magazines, annuaires, guides, brochures ? Notre solution devrait vous intéresser.



Pim2Print est la première solution Print/WebToPrint qui permet la génération automatique des briefs de vos publications (Catalogues, magazines, prospectus...), des pages dans InDesign, sans serveur InDesign, l'export en PDF HD "Print", le suivi de production, incluant notifications, états et validations, etc... Tous les outils pour automatiser vos publications.



Particulièrement adaptée aux publications multilingues, notre solution permet de décliner tous documents dans plusieurs langues et devises, mettre à jour les fichiers InDesign, mais aussi de proposer à vos revendeurs, adhérents des brochures, catalogues, PLV... personnalisables (Automatisation du repiquage au noir).



Ainsi, le nombre d'échanges est réduit, le risque d'erreurs fortement minimisé, les temps et coûts de production diminuent d'au minimum 30%, en moyenne.



Notre solution est d'ailleurs utilisée dans de grands groupes tels La Redoute, Les Chocolats Weiss, La Plateforme du Bâtiment... mais aussi par de nombreuses agences en France et à l'étranger (États-Unis, Belgique, Pologne, Australie...)



Nos outils permettent de modifier la mise en page depuis votre navigateur: https://youtu.be/Ne_Gbg5GeCw



Une présentation de toutes les fonctionnalités est disponible en cliquant sur le lien suivant: https://www.youtube.com/watch?v=6D5SeNBm-WE



Pim2Print est disponible pour PimCore ou Akeneo et intègre un plugin InDesign pour générer et mettre à jour les pages automatiquement: https://youtu.be/a6rYfzUM56I



Filiale du groupe Data Solution (~ 300 collaborateurs), nous disposons de larges ressources pour une mise en place rapide de tout types de projets.



Compétences :

Bases de données (MySQL, SQL Server, PostGre)

Administration systèmes & serveurs

Linux/Windows/Mac OS

Chaîne graphique

InDesign Server

Automatisation Print

EasyCatalog

Adobe InDesign (Agrément A.C.E)

Scripts InDesign

Développement PHP, Twig, Javascript

Maîtrise HTML/CSS