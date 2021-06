Effectue toute maintenance industriel, révision de parc machines partie mécanique. Montage et installation de ligne de production. spécialiser sur les monoblocs de remplissage dans l'industrie des boissons.

Montage de machine spécifique .

Me déplace sur toute la France et l'étranger.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Maintenance

Industrie

Technique