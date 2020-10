Franck SAGNIER

2016: Développement d'un modèle de maison très économique financièrement, rapidité de montage, nombre d'entreprises limité, coordination entre entreprises simplifiée, maîtrise du planning complet et optimisé. "pas de plombier, pas d'électricien", conforme aux normes thermiques RT 2012 + 20% d'isolation, normes acoustiques et PMR. Pas ou peu d'entretien à l'utilisation. Optimisation par l'industrialisation de la construction à partir de la structure à Ossature métallique légère.



Etre le garant de la réussite qualitative, architecturale et financière d'opérations, dans le cadre d'un poste de responsable de Projets "Chef d'Orchestre", par la gestion administrative, technique, financière et commerciale, le management et la communication interne et externe, direct et transversal de l'ensemble des acteurs dans un projet.



Des qualités de gestion de projets (dossiers et personnes), acquises lors d' expériences professionnelles complémentaires, dans des activités d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage, de Maîtrise d'Oeuvre, de Contractants Généraux, en Promotion Immobilière et en recouvrement public.



Mes Compétences comportementales sont d'avoir:

- une grande Qualité relationnelle, une grande capacité d'adaptation,

- un sens de l'Autonomie,

- une Autorité naturelle, force de proposition,

- un sens de la Rigueur, de l'organisation, de l'anticipation,

- un Etat d'esprit positif, enthousiaste, une grande implication, une grande souplesse,

- Curieux, créatif, inventif,

- une rapidité de compréhension et d'exécution,

- le sens des initiatives.

- un état d'esprit fédérateur, de travail en équipe.

- Une volonté de réussir ce qui est entrepris.

"un homme ouvert, sociable et amical, qui allie optimisme, enthousiasme, persuasion et souci de vérité. Travaille avec énergie, à un rythme soutenu; aime la diversité, besoin d'étudier en profondeur les sujets ou projets qui sont à défendre. De par son attitude bienveillante et sa capacité à présenter des faits ou des détails avec enthousiasme, cela peut le destiner également et naturellement à un rôle de relations publiques ou de présentation technique".



Mes compétences :

Administratif et financier

Planification Opérationnelle

technique

Management d'équipe

Organisation professionnelle

Management de projets