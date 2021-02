Spécialiste en gazéification de déchets industriels banals par technique lit fixe et lit fluidisé, et spécialiste en méthanisation



Spécialiste en production d’énergie électrique et d'énergie thermique , à partir de :chaudières classiques,

chaudières biomasse, chaudières à gazéification de DIB , Moteurs gaz: issus de gazéification de DIB







Mes compétences :

Management opérationnel

Traitement des eaux

Chaudière

GTA

Gazéification

Commissioning