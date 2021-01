Franck SAUVAGET SIDON

Après des années en trésorerie, j'ai continué ma carrière en tant que Responsable Administratif et Financier et SI en ’ETI à l’international. Dans lesquels j'ai pu aborder toutes les dominantes d’une direction financière et de l’accompagnement de projets.



