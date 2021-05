Franck Stéphane ZATONGA

Etudiant d'origine congolaise résidant en France et ayant essentiellement travaillé dans le milieu associatif, intégrer une agence de communication dans le secteur de la communication responsable me permettrait de développer mes compétences professionnelles et surtout de bénéficier de l'expérience qu'il faut pour exercer, un jour, le métier de conseiller en communication, partout dans le monde.



Conscient du challenge et du niveau de responsabilité de chaque mission, je suis déterminé à me former rapidement, efficacement et je suis prêt à m'investir totalement afin de mener à bien les tâches qui me seront confiées.



Mes compétences :

eCommerce

eMarketing

Open Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

HTML