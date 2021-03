Freelance dans le domaine de l'audiovisuel, spécialiste de la captation multi cameras broadcast mais également dans l'organisation d'événements culturels depuis plus de 20 ans. Fort d'une grosse expérience aux vues des multiples et divers dossiers de productions traités, que ce soit en France, Europe, Afrique, Moyen Orient, et l'Amérique latine, Mon métier étant ma passion, je suis réellement ouvert à toutes propositions, projets dans lesquelles je pourrais mettre en pratique mon expertise, mes compétences et mon savoir vivre.



Mes compétences :

Etude, Conseil & Preparation

Budget, gestion de production.

Expertise des moyens techniques & ressources humaines.

Suivi administratif, demande spécifique (Autorisations...)

Constitution du plan de travail, planning.

Préparation des tournages, Repérage.

Recherche & Gestion de prestataires, de moyens techniques externe.