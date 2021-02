Franck VAN BROECK

Tout juste diplomé d'une formation en Master génie civil, architecture et urbain par apprentissage, j'ai travaillé deux ans en tant qu'assistant conducteur de travaux au sein d'EIFFAGE construction Maubeuge puis Valenciennes ( 59 ).



Les chantiers auquels j'ai participé:

- 24 logements collectifs neufs en TCE ( finitions, suivi des sous traitants, levées des réserves, gestion des compagnons, DOE )

- 20 logements ( métrés, consultations de sous traitants, DICT )

- réhabilitation et extension des vestiaires d'une salle de sport en site occupé dans un Lycée ( participation aux réunions de chantiers, aux réunions sous traitants et rédaction des comptes rendus,coordination des sous traitants, réalisation et suivi de plannings )

- Centre d'entretien routier ( suivi des bonnes réalisations, mission QSE, pose de murs préfabriqués matricés etc. )

- réhabilitation de 446 logements en zone habitée avec remise en état des logements, parties communes et isolation par l'extérieur avec bardage ( suivi des prestations sous traitants, levées des réserves, DOE, sécurité de chantiers etc. )



Pour plus d'informations vous pouvez me contacter par mail à : franckvanbroeck@yahoo.fr



Mes compétences :

Management d'équipe

Plannification de chantiers

Gestion de stocks

Gestion de chantier

Suivi des sous-traitants

Sécurité au travail

Métrés et Descriptif des travaux du tout corp

Réalisation de DOE