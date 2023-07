Francklin FOPAH NGOUENPE

Passionné par l'efficacité énergétique, la domotique et les systèmes automatisés de production, mon objectif est de contribuer à une vision de leadership qui m'offrira de réelles possibilités de mettre en œuvre mon savoir-faire théorique et pratique afin d’intégrer un travail mature.



Mes compétences :

• Electricité, Electronique, Instrumentation

• Maintenance Informatique

• Réseaux de terrain, Réseaux Informatiques

Service client

Management

Supervision ( WinCC, Vijeo Designer )

Automatismes (automates Télémécaniques et Siemens)

Logiciels (Labview, Unity pro, PL7 pro)