François BADIE

J'occupe pour le compte de plusieurs établissements publics (agences de l'eau), à l'échelle nationale, des responsabilités dans le contrôle de l'application de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail et de prévention des risques professionnels.



De formation initiale "ingénieur agronome", j'ai occupé, auparavant, des responsabilités de management (management de proximité) et de pilotage de projets sur des problématiques concernant la qualité de l'eau et la préservation des milieux naturels humides ainsi que la pollution industrielle (expertise dans le domaine des effluents vinicoles et plus largement des rejets issus des industries agroalimentaires) au sein d'un établissement public spécialisé.



Mes compétences :

Management de proximité

Qualité de l'eau et des milieux aquatiques

Traitement des rejets agro-industriels

Hygiène, Santé, sécurité au travail