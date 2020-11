François CARLE

Au service du Renseignement (en "intelligence service") pendant 25 ans en France et projeté dans de nombreux pays, je suis un enquêteur-analyste spécialiste de la recherche, du traitement et de l'analyse de l'information en vue d'en produire un Renseignement opérationnel directement utile à nos clients finaux (Grands groupes, cabinets d'investigations, avocats, généalogistes, notaires, consultants ou experts divers).

Antérieurement: Analyste marketing de formation (CELSA) et ancien cadre de la grande distribution (Carrefour et Euromarché)



En Afrique, mon associé Yoni (à Bobo-Dioulasso) et moi-même (à Ouagadougou) sommes spécialisés dans le Renseignement pour les affaires, le business intelligence, le support du due diligence (Afrique de l'Ouest en particulier), le lobbying (en particulier le Burkina Faso et certains pays d'Afrique de l'Ouest) et de manière générale tout besoin de Renseignement ou d'enquête.



Investigations et recherches de renseignements opérationnels élémentaires ou complexes de toutes natures, évaluation stratégique de risques ou de marchés, nous effectuons toutes les vérifications utiles, la mesure des situations et l'évaluation des risques sur sites au besoin dans tous pays requis.



Défense des intérêts économiques: prise en compte des problématiques relatives aux fraudes et contrefaçons et atteinte à la propriété intellectuelle en Afrique de l'Ouest, en association possible avec un avocat conseil que nous vous recommanderons au besoin ; En France, je suis agréé par l'Etat (CNAPS) pour les activités d'investigations et pouvoir prendre en compte toute mission.



Quelle que soit la demande, nous recherchons toujours une solution pour nos clients et travaillons naturellement en totale confidentialité et discrétion absolue pour les demandes les plus diverses et variées. Nous travaillons régulièrement en sous-traitance totalement invisible et discrète pour de grands cabinets de conseil ou d'investigations à Paris sur des dossiers parfois très