François CHATELAIN

C'est avec plaisir que je vous soumets ma candidature et mes compétences au poste de chef de projet MOA



Mon parcours s'articule autour de 2 grands blocs d'expérience :

- 13 ans en tant que Chef de projet SI chez Oracle France jusqu'à fin 2020

- 12 ans en tant que Responsable hébergement au sein du groupe Accor à partir 1995



Venant du terrain, j'ai développé des qualités d'anticipation, de pragmatisme, de structuration et je suis un chercheur de solution.

Mes différents métiers ont nécessité de l'organisation, le sens du détail, une grande fiabilité et donc la qualité du service rendu.

J'interviens tout au long d'un cycle de projet, de la définition de l'offre ou établissement des besoins jusqu'au déploiement de la solution et l'accompagnement du changement.