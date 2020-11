François CHUNG

Je suis Analyste fonctionnel avec une expérience internationale dans divers domaines (p.ex. secteur financier, efficacité énergétique, imagerie médicale, vision par ordinateur), Ingénieur Industriel et Docteur en Informatique, polyglotte et auteur de plusieurs publications.



Plus précisément, je suis actuellement Analyste fonctionnel à Zetes (BE). Avant cela, jai travaillé comme Ingénieur Logiciel Scientifique au CISTIB de l'UPF (ES), Ingénieur R&D en Systèmes Intelligents à Inspiralia (ES), Consultant en Efficacité Energétique à E²=MC (BE), Consultant en Implémentation Logicielle à Sofico (BE), Analyste daffaires à FIS (BE), et Analyste daffaires numériques à Fujitsu (BE).



Depuis janvier 2011, je suis Docteur en Informatique de Mines ParisTech (FR). Ma thèse sest faite à Asclepios/INRIA Sophia-Antipolis (FR). Avant mon doctorat, jai pris des cours de vision informatique et robotique à ViCOROB/UdG (ES). En 2005, jai obtenu le diplôme dIngénieur Industriel en Informatique (Ing./M.Sc.) de lISIB (BE).



Points forts:

- Expérience professionnelle internationale: France (jeune chercheur), Espagne (ingénieur logiciel et R&D), Belgique (consultant et analyste);

- Expérience professionnelle dans divers domaines: recherche/R&D (p.ex. traitement d'image, machine learning), informatique (p.ex. implémentation logicielle, programmation), métier (p.ex. ingénierie des exigences, gestion de projet);

- Participation à des projets régionaux, nationaux, européens et internationaux;

- Formation académique internationale: Belgique (Ing./M.Sc.), Espagne (cours de doctorat), France (doctorat);

- Auteur de plusieurs publications: p.ex. livres, articles de revues académiques, actes de conférence;

- Volontaire de la Croix-Rouge: BEPS (depuis 2016), secourisme (depuis 2017), donneur de sang (depuis 2007);

- Polyglotte: français, anglais, espagnol, catalan, néerlandais.



Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à visiter mon site: www.francoischung.com.



Mes compétences :

- Traitement