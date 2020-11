François COUTURIER

Premier axe de ma fonction : responsable du système d'information du site d'affectation, successivement depuis 15 ans en Haute-Loire, Isère, Loire, Cher, Rhône. Sites plus ou moins importants : de 3 serveurs et 70 postes à plus de 10 serveurs hôtes, 600+ postes, 2000+ utilisateurs. Environnement informatique hétérogène, VLAN, VPN, etc.

Deuxième axe : professeur d'informatique. J'ai en outre été maître d'apprentissage en licence professionnelle réseaux sans fil et sécurité il y a quelques années.

Auparavant, j'ai été consultant et formateur indépendant pendant une dizaine d'années, mes clients principaux étaient des groupes comme KPMG ou la Direction Générale des Impôts. Exemple de mission : formation logiciels SAGE, installation de bases Oracle et formation des utilisateurs, formation à l'utilisation du fichier informatique des données juridiques et immobilières, formation aux fonctions avancées de logiciels comme Excel etc.

J'ai, en début de carrière, travaillé dans le domaine du test automatique de composants électroniques pour la division ATE de Schlumberger pendant une dizaine d'années, dans un contexte essentiellement international.

Approchant de la fin de ma vie professionnelle, je souhaite désormais revenir à une activité indépendante et à des missions plus ou moins ponctuelles centrées sur la formation à divers outils informatiques.