François CRÉMÈSE

Après un parcours varié dans le groupe industriel Schneider Electric, j'ai obtenu en 2016 un diplôme de type CAFERUIS au service d'un projet simple : consacrer ma 2ème partie de carrière à l'accompagnement de personnes en situation de handicap, activité découverte via des coopérations usine / ESAT.



J'ai pour l'instant travaillé dans 3 Instituts Médico Educatifs différents, dans des rôles de Responsable de site, Directeur adjoint et Chef de service. Mon objectif désormais est de décrocher un CDI dans une association diversifiant son vivier de cadres de terrain.



IME, ESAT, CPO : autant de contextes où j'aimerais apporter mon énergie et mes compétences en organisation et management d'équipe pluridisciplinaire.