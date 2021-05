L’entreprise BEDOUELLE Distribution est un acteur majeur de la distribution de pièces détachées pour l’agroéquipement. Basée aux portes d’Evreux, elle est en développement constant depuis sa création, en 1992, et compte environ 3000 clients qui apprécient un service de proximité et de qualité. Composée d’une dizaine de salariés, BEDOUELLE Distribution cultive des valeurs familiales de simplicité des relations et d’optimisme pour le futur.



Aujourd’hui, l’entreprise recherche un(e) :

TECHNICO-COMMERCIAL(E) SEDENTAIRE



Vos missions :

- Vous conseillez les clients par téléphone et leur proposez les meilleures solutions en lien avec leurs besoins ;

- Vous réalisez des devis, les suivez et prenez directement des commandes ;

- Vous développez l’activité commerciale en cherchant également les produits porteurs de l’agriculture de précision ;

- Vous participez à quelques manifestations extérieures (salons, portes ouvertes, etc…).



Votre profil :

- Vous aimez la relation commerciale, le conseil à la clientèle et les challenges, et souhaitez vous investir dans une entreprise en développement ;

- Vous connaissez le secteur agricole et comprenez les mécanismes de la pulvérisation ;

- Vous êtes curieux des nouvelles technologies ;

- L’anglais est une langue de travail.



Poste en CDI à pourvoir dès que possible.

Localisation géographique : Gravigny (27).

Salaire : fixe + tickets restaurant + mutuelle et prévoyance.



Pour postuler, envoyez un CV et une lettre de motivation à BEDOUELLE Distribution, Mr François DARU, 9 rue Pierre Sémard, 27930 GRAVIGNY, ou par mail fdaru@bedouelledistribution.com



Mes compétences :

Buses

Pompes

Protection individuelle