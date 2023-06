François DELANNOY

Après quelques années d'expérience dans l'enseignement, j'ai décidé en juillet 2008 d'emprunter un autre chemin pour concrétiser un rêve de jeunesse : "monter ma boîte". Et plus particulièrement une entreprise évoluant dans le secteur du web, de l'informatique et des nouvelles technologies.



Baptisée Azertix, celle-ci est implantée aux portes d'Amiens, sur la commune de Saint-Fuscien.



Site web : https://www.azertix.fr/



Son activité s'organise aujourd'hui autour de 2 pôles distincts :



WEB (professionnels, collectivités, associations) :

- Création de sites Internet

- Référencement / SEO

- Marketing digital et communication web



INFORMATIQUE (filiale agréée SAP, dédiée aux particuliers) :

- Assistance informatique et multimédia à domicile

- Installation, formation, dépannage, coaching



2 activités, 2 structures mais un objectif commun : se positionner en tant qu'interlocuteur de proximité, animé par l'expertise, la disponibilité et la volonté de proposer de véritables prestations sur-mesure.



La société Azertix, à travers mon expérience d'enseignant, porte également une attention particulière à la dimension pédagogique, souvent négligée dans l'univers de l'informatique, du web et des nouvelles technologies...



En parallèle, j'ai la chance de pouvoir vous proposer régulièrement des interventions sur France Bleu Picardie en qualité d'Expert informatique et multimédia. Modestement, j'essaie de vous conseiller et de vous aider à mieux appréhender le monde connecté qui nous entoure.



Enfin, Azertix c'est aussi une société tournée vers les autres, toujours à l'écoute d'opportunités pour développer des partenariats stratégiques et / ou commerciaux. Nous avons ainsi le plaisir d'avoir travaillé ou de collaborer encore aujourd'hui avec des acteurs reconnus comme Boulanger, SFR, Lokeo, Bugbusters... Et peut-être bientôt avec vous ?



Au plaisir de vous lire, d'échanger ou de vous rencontrer :)