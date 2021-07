Francois DELFOSSE

Madame, Monsieur,



Précédemment professeur d’espagnol et diplômé en Master 2 de Management en Commerce International, je souhaite m’impliquer dans un projet dynamique dans un environnement qui m’attire. Ainsi je vous propose ma candidature en qualité de chef de produit marketing junior, assistant marketing, Manager de rayon ou agent immobilier et suis disponible pour un entretien.



Mon cursus d’étude m’a permis d’acquérir une compétence trilingue se doublant de connaissances acquises dans la gestion ce qui me rend opérationnel. Une partie des cours suivis durant mon Master ont été assurés par des professeurs de l’Institut d’Administration des Entreprises de Valenciennes (IAE) et une autre partie par des professionnels rattachés à ma Faculté. Spécialisé dans le marketing, j'ai été major de promotion dans cette matière en Licence et en Master1.



J’ai eu l’occasion d’effectuer des missions au sein d’entreprises de domaines d’activités différents en France comme à l’étranger. Mes différentes expériences professionnelles m’ont permis d’avoir une approche concrète de la relation client dans une optique de résultat commercial et de fidélisation. Cependant, il ne me détourne pas de mon objectif professionnel : travailler dans le champ du marketing et du commerce.



Homme de dialogue et animateur reconnu, je suis quelqu’un de passionné et ouvert au monde qui m’entoure.

Je serai ravi de mettre mes atouts au service de votre entreprise, développer ensemble son rayonnement tout en vous donnant entière satisfaction par mes capacités d’organisation et d’analyse ainsi que mon esprit synthétique et managérial.



Je me tiens à votre disposition pour un entretien.



Au plaisir de vous rencontrer prochainement, Bien Cordialement







François DELFOSSE



Mes compétences :

Informatique

Marketing

Commerce international

Management

Négociation

Mix marketing

Import/Export

Open Office

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Organisation

OpenOffice