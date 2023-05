François DEROUINEAU (FRANÇOIS DEROUINEAU)

Welcome!



Ma passion pour l'anglais m'est venue très jeune avec les aventures du Roi Arthur et des chevaliers de la Table Ronde.



Plongé dans la littérature anglaise avec JRR Tolkien et Le Seigneur des Anneaux, j'ai étudié à l'Université de Lorraine pour devenir professeur d'anglais.



Après une série de remplacements en collèges et lycées, j'ai décidé de devenir indépendant et je suis maintenant formateur danglais à mon compte.



J'enseigne la langue anglaise dans un cadre ludique afin dencourager les apprenants à atteindre leurs objectifs, en visioconférence ou en face-à-face.



Je propose différents types de formations adaptées en fonction de votre niveau et de vos objectifs.



N'hésitez pas à me contacter pour discuter de vos besoins d'apprentissage en anglais.



See you soon!