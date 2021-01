François DOFFIN

Trouve un métiers qui te passionne et tu n'auras jamais à travailler de ta vie !!!

Voici la phrase qui je pense représente la meilleur façon d'envisager sa carrière professionnelle.

J'espère de part mon implication et mes compétences pouvoir en faire une réalité et j'espère pouvoir partager cette vision du monde du travail avec mes collègues et mon employeur.



Tout travail est d'une complexité infinie. Cette complexité dépend de notre curiosité et de l'implication que nous fournissons dans les sujets que nous sont donnés.





Mes compétences :

CAO

Catia v5

Informatique

Vibration

ProE

Conception mécanique

LMS TestLab

Fluidique

CINEMA 4D

Thermique

Optique

Solidworks

SAP

CATIA

SketchUp

Solidworks / CATIA / ProE / SketchUp / Cinema 4D

IIDEFIX/ SAP

OneNote / Word / Excel / VBA / Visio

Impression 3D / Repetier / Slic3r / Freecad / Mesh

Vibrateur mécanique / DACTRON / LMS TestLab / Wave

ARINC / RS232 / Arduino

Hardware PC

Arduino

Anglais

Astronomie

AéroModélisme

Gestion commerciale

Eurocopter EC135 Helicopter

Airbus A350 Aircraft

Airbus A380 Aircraft

Airbus A400 Aircraft

Continuous Improvement

Creo

Pro/ENGINEER

3D

C++

Microsoft C-SHARP

RDM

Teamcenter