Francois DUBOZ

François Duboz est né le 4 aout 1981 à Besancon (France).



En 1995, il entre au Conservatoire de Musique de Besancon dans les classes de violon de A Rolet, C Denetre et D Burnier. . En 1993, il est au conservatoire d'Orleans dans les classes de C joubert, P lemonnier (alto) et C Brodiez (contrebasse)



Compositeur à l'image il a réalisé les musiques pour m yanardag (film "main dans la main") , les petites cuilleres ( court metrage d'animation), now air (film de nicolas Avrand / crazy chicken prod), la joue de mademoiselle (jabran Prod) , les soeurs malsaines ( Finders Keepers Films).



Compositeur de morceaux (suite pour piano / green river suite 1 2 3 )





compositeur /musicien de studio / arrangeur