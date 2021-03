François DUMONTHIER

Diplômé 3ème cycle CELSA , licencié en histoire



Aujourd'hui Consultant et formateur en communication et mécénat . Accompagnements collectifs et individuels DLA ( Dispositifs Locaux d' Accompagnement) . Animation atelier mécénat au congrès AFF ( Association Française des Fundraisers). Enseignant en communication à l'IICP, ISCOM et IESA . Conseil en stratégie de communication Régies de quartier et associations variées



Précédemment, 25 années de pilotage de la communication et mécénat

Directeur communication & mécénat : Samusocial de Paris, Les Petits Frères des Pauvres , Enfance et partage, La SPA, Ecole Ferrandi ( CCI de Paris), ....

Directeur communication Villes d'Argenteuil et du Mée Sur Seine



Mes compétences :

Communication