François FRANÇOIS RAMUZ (RAMUZ)

ACHATS INDUSTRIELS :



Rédaction de cahiers des charges

Sourcing et qualification des fournisseurs Europe & Asie notamment

Lancement des consultations et analyse des offres

Réalisation des audits industriels

Négociation

Sélection et contractualisation des fournisseurs

Évaluation de la performance des fournisseurs (QCD)

Gestion de la relation fournisseur

Cartographie des dépenses et proposition des leviers d'optimisation

Traitement des litiges techniques et administratifs



Familles d’achats :



Tôlerie, usinage, fonderie, visserie, sous-traitance peinture, matières premières, électricité, verres, plastiques, conception packaging, électroniques, prestations, informatiques , IT, Siop, EPI, machines,équipements,

véhicules, transports,



LOGISTIQUE :



Pilotage de la chaîne logistique

Gestion des flux import et export

Commandes d’approvisionnement auprès des fournisseurs

Gestion des stocks

Transport Domestique et Internationaux : Air, Mer, Route, Rail



Mes compétences :

Logistique

Appels d'offres

Négociation commerciale

Suivi fournisseurs

Audit

Approvisionnement et achats

Négociation achats

Recherche de fournisseurs

Incoterm

Achats internationaux