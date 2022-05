François GARIJO (GARIJO DIAZ)

Théologien orthodoxe, ethnologue spécialiste en histoire russe, créateur de contenu pour, Lenta.ru, Moy Mir, Komsomolskaya Pravda, Rossyia Cevodnya, Pravoslavnie Ru, Gazeta Ru, dans des thématiques culturelles. Intervenant consultant, apporteur d'idées pour ParisWebtv Btlv, ainsi que pour les programmes religieux orthodoxes pravoslavnie ru et forum, Pervyi Kanal.



Ayant vécu en Russie à Moscou et à Barcelone en Espagne, mon parcours m'à conduit également en Allemagne et en Suisse, j'ai travaillé pour Rhône Poulenc Chimie et Pharma, Rhodia, Solvay, (médecine, pharma et chimie organique),ainsi qu'en personnel extérieur pour BASF, Air Liquide, BNP, CGE. Avant de rejoindre SES Energy Services.



Création de contenu éditorial sous WordPress et intervenant pour des chaines privées pour abonnés, je suis développeur de sujets d'intérêt pour un large public.