Aide-soignant depuis plus de 4 ans je recherche un emploi dans le secteur de Chalon-sur-Saône ou 30 KM de rayon de mon domicile, de préférence de nuit, dans tout les types de structures. Je travail en collaboration avec l'I.D.E. et tous les métier satellite du soins dans un seul but le bien être du patient ou du résident. Jai bien conscience que la vie est précieuse et la nécessité de la préserver.