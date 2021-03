François HERBETTE

Passionné par l'urbanisme et l'aménagement du territoire, j'accompagne les élus locaux dans l'élaboration de leur document de planification urbaine.



Curieux et désireux de m'instruire chaque jour davantage dans un domaine riche et en constante évolution, j'aime à découvrir de nouveaux territoires, comprendre leur histoire et leurs caractéristiques pour tenter d'en dégager un projet de développement qui sera à même de répondre aux attentes de chacune des parties prenantes.



De nature rigoureuse, mon sens de l'organisation et mon attachement aux détails me poussent à entreprendre un travail de qualité sur chacune de mes études.



Mes compétences :

Illustrator

Indesign CS5

Urbanisme

Microsoft office

Photomontage

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MapInfo

Autocad

ArcGIS

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe Acrobat

QGIS