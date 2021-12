Francois HIERNARD

Ingénieur industrialisation



Fort de 30 ans d'expérience en maintenance, production et méthodes dans différentes fonctions et secteurs d activités

Expert en mécano-soudure robotique, assemblage mécanique et électronique embarquée.

Je suis une personne pragmatique et digne de confiance à l'écoute d'opportunités.





Mes compétences:



Management

Organisation, délégation, contrôle, communication, formation du personnel, animation d'équipes et de réunions, analyser, décider et prévoir



Méthodes

Gestion de projets techniques et humains

Conduite du changement Lean, Kaizen, 5S

Gestion des dossiers de fabrication, rédaction de cahiers des charges, procédures, suivi fournisseur

Élaboration et suivi budgétaire

Gestion dun planning et respect des échéanciers



Production

Gestion des ressources technique et humaine ainsi que des flux (ordonnancement, stock), de la qualité et des suivis d' activités



Technique

Connaissance et dépannage de système : en mécanique, hydraulique, électronique, électrique et robotique

Gestion de la maintenance préventive et curative





Mes formations



2016 Nx

2014 Anglais

2002 Licence professionnelle en gestion industrielle à Interfor-Sia Amiens (80)

2000 SAP, auto cad, MS project.

1997 École de Maîtrise Certificat UIMM avec le Sifor Oise Beauvais (60)

1994 Formation robotique et soudure

1988 BMP1 électronique

1987 Bac électrotechnique



5S TPM

Management d'équipe

Mécanicien

Soudure

Assemblage et montage mécanique des composant

Kaizen

Maintenance industrielle

Lean Manufacturing

Robotique

Électronicien

Management de projets

Industrialisation de la production

Technicien methodes

Autocad 2d et 3d

Automatismes industriels

Lean

Manufacturing

Ingénierie

Industrialisation

Armement

Amélioration continue