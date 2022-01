François HORN

Je suis actuellement formateur.



Mes domaines d'intervention couvrent :

- Les langages orientés objets C++ et java. Les bases et des aspects plus avancés du langage : la communication, les design patterns, la programmation concurrente, la sécurité, ...

- La programmation Android.

- Le langage XML et certaines spécialisations (3DXML).

- Les technologies PLM : le modèle Matrix (ENOVIA V6), le langage MQL, le langage Tcl.

- La programmation CORBA



J'assure les formations en français et anglais, en France ou à l'étranger.



Mes compétences :

CORBA