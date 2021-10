François JOANNY

Après avoir fait une formation de gestion à Dauphine et une école de management spécialisée dans les TIC Telecom sud Paris (ex INT Management), j'ai créée ma société dans la communication ce qui m'a permis de gérer et d'exercer plusieurs pôles de compétences : management d'une équipe pluridisciplinaire, développement commercial, gestion d'une unité de production graphique web et de signalétique, gestion d'un centre de profit.

Puis la crise de 2009 passant par là, et l'opportunité de travailler pour un de mes plus gros client, je me suis occuper de créer une nouvelle unité de production au sein d'une société de construction et d'aménagement de stand pour des multinationales françaises/européennes souhaitant s'imposer sur des salons internationaux.

Le désir d'entreprendre reprenant le dessus et ayant les compétences autour de moi pour m'épauler, je développe actuellement une société dans l'événementiel en agencement de stand pour les entreprises désireuses d'avoir des espaces de rencontres design et conviviaux tout en étant compétitifs et réutilisables. Venez voir mon site : www.we-stand.fr - J'ai aussi une entreprise qui réalise toute votre signalétique/enseigne/publicité i.e. : www.we-signaletique.com



Mes compétences :

Commercial

Responsable Commercial

Signalétique

Technique

Web

Vente

Publicité