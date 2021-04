ATELIER de réparation de vélos

"Bike Side of the Mood"

29 rue Edouard Baudrimont

31400 Toulouse



Réparation, maintenance, entretien de tous types de vélos:

VTT, VTC, route, ville, randonneuses, vélos enfant, vélos cargo, vélos pliants, etc...



Montage à la carte de vélos personnels: VTT rigides, semi-rigides ou tout-suspendus, randonneuses / vélos de voyage / gravel bikes.