François-Joseph VELLA

Pourquoi je me lève tous les matins ? Pour aider les gens à avoir de la joie de travailler ensemble pour satisfaire leurs clients !

J'aime animer un temps avec un manager et son équipe (2h, 1 matinée, 1 journée...) pour les (re)mettre en ordre de bataille et les booster !

Ces temps sont TOUJOURS d'une grande fécondité : l'équipe lève la tête du guidon, descend du vélo et prend ce temps pour se regarder pédaler (= relire sa manière de fonctionner en vue de l'améliorer) avant d'y remonter avec plus d'enthousiasme... pour plus de performance.



"CHANGER L'EAU DU BOCAL POUR QUE LES POISSONS SOIENT MEILLEURS"

Cela résume l'approche du Centre d'Etudes des Entreprises = travailler d'abord sur les relations entre les personnes : Qu'attendons-nous les uns des autres ? Comment voulons-nous communiquer ? Quel est notre but commun ? Qui est responsable de quoi ? Qui décide quoi ? Qu'attend-on d'un manager ?



Depuis plus de 50 ans, le CEE développe une approche qui - d'après nos clients - est : (1) SIMPLE + (2) CONCRETE + (3) DE BON SENS + (4) COLLECTIVE : toute la hiérarchie - du patron jusqu'au manager de proximité - est unie autour des mêmes modes de fonctionnement : VISION COMMUNE + LANGAGE COMMUN + OUTILS COMMUNS.



Le CEE, C'EST LA QUALITE DES MANAGERS !



Mes compétences :

- Conseil en management

- Politique de Management

- Management opérationnel

Ennéagramme