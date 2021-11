François KINGUÉ MBANGUÈ

Jai étudié dans deux Universités Parisiennes :

* À lUniversité Denis Didérot Paris 7 où jai obtenu les diplômes suivants ;

-Deug Sciences des Structures et de la matière

(Mathématiques , Physique, Chimie, Informatique) .

- Licence de Physique

- Maitrise de Sciences Physiques

*À lUniversité Pierre et Marie Curie Paris 6

DEA de Chimie Appliquée et Génie des Procédés Industriels

Doctorat de Chimie Physique

Stage de DEA à lécole Centrale de Paris Châtenay-Malabry et Total France Raffinerie de Normandie sur la modélisation Physico Chimique dune cascade de colonne de distillation adaptée à la séparation des gaz de raffinerie.

Thèse de Doctorat recherche sur la modélisation dun milieu poreux en cours de congélation au CNRS (Centre national de la recherche Scientifique) .