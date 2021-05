François LABESSAN

Après une formation supérieure à l'ESC Toulouse, j'ai suivi un parcours professionnel dans l'univers de la publicité et des médias (notamment au sein des Groupes de presse Lagardère, Hima Media et Dépêche du Midi), dans le domaine de la Régie publicitaire.



J'ai successivement occupé les postes d'Attaché Commercial, Chef de Publicité, jusqu'à assurer des responsabilités de management et encadrer des équipes de vente, en tant que Directeur commercial puis régional.



Une expertise d'une trentaine d'années dans l'univers de la Presse, pendant lesquelles j'ai pu mettre à profit mes qualités d'homme de terrain et de manager, développer mon esprit d'analyse et d'initiative, notamment dans la définition des objectifs, l'élaboration et le suivi des plans d'action commerciale, la mise en place d'opérations événementielles, la prospection et la vente Grands Comptes, et acquérir une parfaite connaissance du tissu économique de la région Midi-Pyrénées.



Je souhaite aujourd'hui mettre en oeuvre mon expérience du management commercial et cherche activement une structure soucieuse de renforcer son développement des ventes, idéalement dans le secteur des services aux entreprises.



Mes compétences :

Publicité

Développement

Directeur Commercial

Services

Marketing

Communication

Management

Presse