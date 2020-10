François LEBOCEY

Ma formation pluridisciplinaire et polyvalente me permet d'être rapidement opérationnel dans le secteur de l’audiovisuel et à prendre en charge des fonctions de tournage-montage et de conception-réalisation.

Je pilote des projets vidéo d'un point de vue technique et esthétique. Au travers de différentes expériences, j'ai pu acquérir un savoir faire opérationnel dans le secteur de la communication audiovisuelle et des médias.



https://www.youtube.com/playlist?list=PLAEQ7ydKi6c9QZHcXjGiRpJ20e5Q8Vso-



À mon actif, j'ai plusieurs heures de tournages sous différents formats :

- Films institutionnels

- Captations événementielles

- Reportages

- Interviews

- Plateaux webtv en live

- Clips

- Courts métrages

- Spots



Mes compétences :

Audiovisuel

Tournage

Video

Adobe Photoshop

Premiere

After effect

Final Cut Pro