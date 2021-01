François LEICK

Mes expériences de dessinateur-projeteur dans l'industrie automobile et l'aéronautique m'ont permis de découvrir différentes méthodes de travail et de me familiariser avec plusieurs outils de CAO/DAO. Suite à ces expériences très riches et variées, principalement dans la conception de pièces mécaniques, j'ai décidé de suivre la formation d'ingénieur généraliste de l'EI.CESI. Cette formation m'a permis d'avoir une vision plus globale de l'entreprise et d'acquérir les différents outils de l'ingénieur notamment dans la gestion de projet.



Mes compétences :

Conception

Gestion de projet

Cotation fonctionnelle

Analyse de la valeur

Norme ISO 9001

TRIZ

Microsoft Access

Microsoft Office

Catia v5

SolidWorks

Autocars

NX

8D

Plasturgie

AMDEC/FMECA

Unigraphics

Amélioration continue