François MASDOUA

Après avoir été diplômé en juin 2021 d'un MBA en stratégie Innovation de l'université Laval, j'ai dû rentrer quelques mois en France pour des raisons personnelles. J'ai durant cette période animé des formations en entreprise ainsi que dans des écoles supérieures au premier et au second cycle universitaire. Détenteur d'un visa de travail et désireux de faire ma vie au Québec, c'est plein d'enthousiasme que je reviens en octobre 2022 pour m'établir à long terme dans la province.



Ambitieux et déterminé je suis sans cesse à la recherche de nouveaux défis. C'est pourquoi j'aimerais intégrer une structure en tant que manager me permettant d'assoir mes expériences dans ce rôle que je connais maintenant bien, tout en apportant mes connaissances techniques en innovation et en stratégie numérique.



Rompus aux méthodes agiles, je suis flexible aussi bien sur le plan géographique que sur le plan sectoriel, je recherche un poste de gestionnaire dans un cadre de travail dynamique et motivant dans lequel je pourrais repousser mes limites.