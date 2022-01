François MONARD

FMD Consulting est un cabinet de recrutement spécialisé dans l’identification, la qualification et la

présélection de talents IT et Télécoms. Créé à l’initiative d’une équipe de professionnels forts

de 18 années d’expérience dans les SSII/ESN, FMD Consulting intervient principalement dans le secteur

des banques/assurances et des Télécoms/Intégrateurs et autour de deux axes :

Le recrutement de profils à haut potentiel par approche directe

L’externalisation complète du service de recrutement (RPO) des SSII.



Nous recrutons de manière récurrente pour nos Clients grands comptes en France et au Canada:



Recrutement d'ingénieurs N3 autour des technologies Infrastructures et dîtes disruptives :

DevOps (Puppet, Ansible, Chef server, Docker, Api Rest, Jenkins, automatisations Ruby/Python, Node.js, etc),

Cloud (AWS, Openstack, Cloudfoundery, IASS/PAAS/SAAS, Openshift,etc)

Bigdata (les distributions Hadoop (Hortonworks, Cloudera, Mapr), Cassandra, MongoDB, Gigaspace, ELK (ElasticSearch, Logstash, Kibana), Apache Spark, Scala, Kafka, HDFS, Mapreduce, Yarn, etc

Data science (Dataiku, Datarobot, Ab Initio, Tableau software) et Analytics (essentiellement IBM Watson, Bluemix, Cognos, etc)

Systèmes (Linux, Unix, Windows) et serveurs d’applications/Middleware (Apache, Tomcat, Jboss ,Weblogic, Websphere, Tibco, CFT/XFBAPI management, SOA/ESB, RabbitMQ/activeMQ/Kafka)

Stockage (EMC, HDS, HP 3Par, etc)

Sécurité/Réseaux (Checkpoint, Cisco, Juniper, F5, Bluecoat, Iptables, Wireshark, TCPdump, SSH, OpenVPN )



Progiciels financiers (Murex, Calypso, Sophis, GL Trade/Sungard, Reuters, Bloomberg)



