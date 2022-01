Francois MONTEZIN

François MONTÉZIN

1 bis rue des joyeux, 16 000 Angoulême

N° tel : 06 77 84 18 32

Courriel : fmontezin@laposte.net

Né le 2 novembre 1977 à Brive-la-Gaillarde











Expériences professionnelles & associatives



2017-2021

4 ans

(actuel) DGS Emploi Fonctionnel (20/40 000 hab.) | CDC4B Sud Charente

Participation à la définition du projet de territoire : appui et conseil sur les politiques publiques à mettre en œuvre, élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et de pilotage des ressources, mise en place dune nouvelle organisation performante et innovante



2005-2016

11 ans

Directeur des services de la CDC du Sud Corrézien et du S.I.E.R.B

Préparation et mise en œuvre de lensemble des décisions du conseil communautaire et du comité syndical (économie, services à la personne, voirie communautaire et rurale, développement touristique, gestion des DSP de lAEP, de lassainissement collectif et du village de vacances et de la piscine, S.P.A.N.C)

2003-2005

3 ans Chargé de mission CDC de Labastide-Murat

Création de la Communauté de Communes, mise en place des services, développement des projets économiques et sociaux (Z.A.E, atelier relais, agenda 21, C.L.S.H, R.A.M, Halte-Garderie)

Autres Surveillant dexternat (Collège St-Orens-de-Gameville)

Ouvrier agricole (exploitation familiale pomicultures)

Hydrocureur (Société Méridionale denvironnement)

Employé en 3/8 fonderie daluminium de Brive

Trésorier boxing Full-Contact Nord-Lot

Trésorier de lécole de musique de la CDC de la Bastide-Murat



Etudes & Diplômes





1996-2001

Université des sciences sociales de Toulouse 1

D.E.S.S Administration Locale (mention assez bien) stage de fin détude à la ville de Brive (sensibilisation des acteurs économiques autour dun projet de technopole en prévision de la fermeture de la caserne Brune)

Maîtrise A.E.S (option administration territoriale)

Licence A.E.S (option droit et finance des collectivités territoriales)



Formation continue Cycle stratégies publiques et management (I.N.E.T Angers 2019/2020)

Organisation et pilotage dun projet de fusion de CDC (C.N.F.P.T Angers 2016)

Pilotage de la compétence urbanisme par lintercommunalité (C.N.F.P.T Nancy 2016)

Cycle de formation des DGS à Angers (2015)

Autres Intervenant C.N.F.P.T Bordeaux (Les mécanismes de financement de lintercommunalité et les pactes financiers et fiscaux)

Jury dexamen et préparateur aux oraux des catégories B et C



Compétences & activités



Outils

Suite office: Word, Excel, PowerPoint, publisher

Logiciels de comptabilité : horizon ; magnus

Adhérent à lA.D.G.C.F et au S.N.D.G.C.T

Permis A et B



Loisirs Sports en salle, course à pied, trail et marche à pied, vélo, full-contact, littérature, cinéma