Francois NAVARRE

Ma démarche professionnelle s’articule autour de 4 axes



- Axe « conseil digital – multicanal » BtoE, BtoB et BtoC

Vision 360, approche « user-centric », stratégie de déploiement et d’acquisition.



- Axe « excellence technique »

Architecte mobile et web, intégration de système, développement toutes technologies.



- Axe « commercial »

Leader avant vente, accompagnement du client dans la décision, tenue des engagements.



- Axe « delivery »

Méthodologie de projet (cycle en V et agilité), gestion des équipes et des sous-traitants, tenue des plannings et des charges.



Mon parcours professionnel

--------------------------

Originaire du Cantal (j'ai passé mon bac à Aurillac), je suis "monté" à Paris pour suivre des études supérieures tout d'abord en classe préparatoire au Collège Stanislas puis comme élève ingénieur à l'INT jusqu'à l'obtention de mon diplôme d'ingénieur en 1994.



J'ai ensuite travaillé pour deux SSI (Eutelis et Ingecom) ou j'ai complété ma formation d'ingénieur au contact des clients sur des projets IT d'intégration et nouvelles technologies.



J'ai ensuite quitté Paris pour tenter ma chance à l'export grace à une petite entreprise aurillacoise et à son patron (Mr ESCOT) qui m'a fait confiance pour relever le défi de deux chantiers de construction d'infrastructure téléphonique à l'Ile Maurice.

Après plus de deux ans dans l'océan Indien, je suis de retour en France pour prendre en charge (toujours chez Escot) un projet de contrôle et de rénovation du parc de poteaux en bois de France Telecom.

Ces deux expériences m'ont beaucoup apportées en matière de gestion de gros projets (plus de 50 hommes) et m'ont permis d'acquérir une connaissance horizontale des multiples facettes d'une entreprise (RH, controle, direction, finance, opérationnel, commercial)



J'ai ensuite intégré comme consultant IT une petite société de conseil; Très vite, NCC a été acheté par Coopers & Lybrand, qui lui même a fusionné pour devenir PricewaterhouseCoopers.

J'ai intégré tout naturellement la ligne de service IT sur des missions de conseil (schémas directeurs, implémentation, assistance maitrise d'ouvrage) dans les secteurs aussi variés que la banque et la finance (Société Générale, Crédit Lyonnais, Exane) de l'industrie (Alsthom, Henkel) des services (EDF, France Telecom).

Ce passage chez PwC' m' appris la rigueur et la méthode au service des clients.



J'ai ensuite fondé la société Cityneo avec 3 autres amis pour proposer des services "mobile" aux opérateurs. Pendant 8 ans, j'ai suivi l'éclosion sur secteur de la mobilité au travers des évolutions technologiques qui ont façonnées le mobile d'aujourd'hui (wap, écrans couleur, portails de services, billing, localisation automatiques, contenus mobiles, 3g, abonnements data, services hors portail, symbian, ....)

Puis en 2008, Cityneo devient Pureagency qui se spécialise sur les nouveaux "handset" (iPhone, Android) et les nouveaux marchés (m-commerce). Je prend la direction de l'équipe technique et conduit les projets de développement auprès de nos clients.



Enfin après 12 ans dans de startup, je rejoins SQLI Agency pour accompagner la montée en puissance de l'offre mobilité.



Mes compétences :

Direction de projets – Cycle en V, Agile, pilota

M-Commerce, stratégie, implémentation, convergen

Sites et applications événementiels

Stratégie mobile – Acquisition de Trafic, Mesure

Interfaces homme/machine dans un contexte multi-

Applicatif métier – CRM, catalogue produit, comm

Problématiques mobiles – sécurité, bande passant

Intégration backoffice (MEAP, ESB, …)

Management d'équipes pluri disciplinaire

Stratégie Marketing opérationnelle et digitale