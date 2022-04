Francois NICOLAIE

Je suis ingénieur consultant en matériaux et technologies. J'ai une très longue expérience des matériaux pour applications où les performances sont directement liées aux caractéristiques des matériaux employés.



Je peux vous aider à sélectionner les matériaux et traitements suite à une anomalie ou un dysfonctionnement ou bien dans le cadre d'un nouveau projet.



Je peux également vous aider à former vos futurs spécialistes dans ce domaine.



Je travaille avec la compétition automobile de façon continue depuis 1989. J'ai participé activement aux évolutions des matériaux et procédés dans ce domaine. Je dispose d'une connaissance pratique du choix et de l'exploitations des matériaux à hautes performances pour cette activité.



Mes compétences :

Science des matériaux

Analyse d'endommagement

Technologie et traitements des matériaux

Expertise technique