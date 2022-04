Francois NICOLAS

EPSYS, depuis 70 ans et plus de 300.000 postes livrés est le leader sur le marché français de la production de solutions préfabriquées.



L’histoire d’EPSYS est riche de fusions et d’acquisitions, la dernière datant du 01/07/2017 étant la sortie du groupe Schneider Electric.



EPSYS est à la pointe de l’innovation pour apporter une fonction préfabriquée, testée, prête à câbler pour différents marchés :

• Energie : Postes de livraison, armoires de coupure, postes MT/BT,

• Renouvelables (Solaire, Eolien) : Postes de livraison,

• Infrastructures : Shelters techniques (autoroutes, SNCF, ...),

• Telecom : Shelters pour la 3G/4G, la fibre optique,

• Data centres : Modules de puissance (MT/BT),

• Chantiers : Location de postes



EPSYS comporte 221 personnes réparties sur 2 sites de production polyvalents situés en France (Saint Alban - 73 et Montoire - 41).



EPSYS se caractérise par 2 métiers :

• La fabrication par moulage d'ouvrage en béton armé

• L'intégration de composants de distribution électrique MT/BT ou de téléphonie.



EPSYS se positionne sur 3 segments stratégiques :

• Les produits Répétitifs : Poste de transformation HTA/BT pour le secteur public,

• Les produits Configurables : Poste de livraison et de transformation HTA/BT pour le marché privé

• Les produits sur mesures : Projet/Solution sur mesure pour le marché privé



Pour tout complément d'informations, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées suivantes :

Téléphone : (+33)6 45 70 56 45

E-mail : nicolas.francois@epsys.fr

Mes compétences :

Courants forts

HTA

Basse tension

Maintenance