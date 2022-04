François-Noël TISSOT

Plus surArray etArray



CULTURE ASSOCIATIVE

- gouvernance d'organismes à but non lucratif : Institut des dirigeants d'associations et de fondations - IDAF

- économie sociale et solidaire : Réseau GESAT

- fonction RH : Commission Handicap de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines - ANDRH / http://www.andrh.fr/andrh/commissions/commission-nationale-handicap

- démocratie et intelligence sociale : Organisation du dialogue et de l'intelligence sociale dans la société et dans l'entreprise - ODISSEE

- réseau citoyen : PairAdvocacy

- lutte contre la pauvreté et et pour l'inclusion sociale : Agence nouvelle des solidarités actives - ANSA

- qualité de l'action humanitaire : Groupe Urgence Réhabilitation Développement - Groupe URD



CAPACITE

- SUPERVISION d'organes de fonctionnement, comité de déontologie

conseil d'administration, conseil scientifique, superviseur, coach

- DIRECTION de cabinet conseil, PROGRAMMATION SPATIALE et DESIGN,

interventions en Europe à partir de Londres

- COORDINATION LOGISTIQUE, QUALITE, COMMUNICATION,

en France, Italie, Pays-Bas et Balkans



HORIZON

L'émergence de l'ORGANISATION GLOBALE de DEVELOPPEMENT DURABLE :

- servir l'innovation du client

- valoriser la logique de l'institution

- éclairer le risque et l'opportunité collectifs



OFFRE

Avec un soutien opérationnel à la CONSTRUCTION d'IDENTITE :

- cerner les DEFIS sur lesquels se construit l'institution

- identifier les SEUILS sur lesquels se fiabilise l'organisation

- construire les REPERES sur lesquels se pilotent les processus





COMPETENCE



CONSEIL EN IDENTITE à partir de 1975 à Londres, comme Director chargé de R&D, pour WOLFF OLINS, "the world's most influential brand consultancy", (OMNICOM Marketing Services)

Je fonde en 1984 le premier cabinet francophone de conseil en identité, UNE IDENTITE POUR DEMAIN®

Depuis 1998, chargé de missions de construction d'identité en environnements en transformation



Management de PROJET TRANSVERSE

- Surgénération : survaleur

- Système réflexif holoptique : retour global sur effets induits

- Développement de modèle objet : capitalisation sur code unique



En ENVIRONNEMENT INCERTAIN, rendre la stratégie lisible

- Fortune Global 100's (UK, F, NL)

- Fusion, acquisition, acculturation réciproque

- Identité, organisation, portefeuille de marques

- Design management, univers visuel, édition, packaging



En ORGANISATION ETENDUE, déployer l'intelligence collective

- Sites jusqu'à 300 ha et 12 000 collaborateurs (F, I)

- Dispositifs transverses d'intégration culturelle

- Accessibilité jusqu'à 40 nationalités, pilotage parallèle de 30 chantiers, implantation en zone sismique, maintenance



En ORGANISATION ECLATEE, fiabiliser l'autonomie et l'initiative

- Organisation globale, professionnels en réseau

- Soutien managérial d'équipe en mode "follow the sun", supervision en conception, pilotage et déontologie, management de crise, coaching interne et externe

- QUALITE, modélisation en organisation innovante et en secteur humanitaire, introduction en industries réseaux, préparation de la certification MSN d'un ASP, désenclavement logistique, soutien logistique à l'installation et la maintenance d'un réseau GSM





CINDYNIQUE, j'identifie les facteurs de risques qui vulnérabilisent l'organisation innovante, sur une commande du ministère de la Recherche



DEONTOLOGIE

- membre fondateur de la première commission francophone de déontologie en coaching

- traducteur du code de déontologie de l'ICF

- pilote de sa révision auprès des coachs de tous continents



PROGRAMMATION SPATIALE, introduction de la programmation spatiale des organisations en transformation



QUALITE, comité scientifique de l'outil qualité du secteur humanitaire européen



LOGISTIQUE, système de fiabilisation logistique de l'industrie automobile européenne: Fiat, PSA, Renault



Mes compétences :

Déontologie

Coach

Signalétique

Coaching

Créativité

Corporate

Innovation

Qualité

Créatif

Sécurité