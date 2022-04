Francois NOLLEN

Depuis 10 ans je participe �� moderniser les d��veloppements de 'grands comptes' (banque, e-commerce, transport, retraite, public) de diverses mani��res d'un projet �� l'autre, tant��t architecte, expert ou lead technique, Scrum Master, Product Owner ou formateur.



J'aime porter des projets innovants, accompagner les ��quipes et f��d��rer dans le changement : int��gration et d��ploiement continus, agilit��, DevOps, automatisation et gestion de configuration, Big Data et monitoring "as a service" comme autant d'exemples.



Mes compétences :

Conseil

Gestion de projet

Java EE

Formation

Angular 2

Big Data

AngularJS

Monitoring

Docker

Agile

DevOps